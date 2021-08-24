«Дефицита мест на кладбищах нет»: чем отличается третья волна коронавируса на Ставрополье

В Ставрополе задействованы все бригады скорой помощи. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье продолжает расти заболеваемость и смертность от COVID-19. С 20 августа умирает 18-19 человек за сутки, а общее количество летальных исходов превысило отметку в 2 186 человек.

- Последние пять дней мы наблюдаем небольшое снижение числа госпитализаций по краю, - рассказал главный врач Ставропольской краевой станции скорой медицинской помощи Антон Фарсиянц. - Если 17 августа с диагнозом «коронавирусная инфекция» были госпитализированы 195 человек, то 22 августа - 108 пациентов. Тем не менее, говорить о том, что третья волна пошла на спад, пока рано.

В Ставрополе каждый день задействованы 28-30 бригад скорой. Для сравнения в мае-июне их было всего 5.

Вирус стал вести себя агрессивней. Фото: Иван МАКЕЕВ

По словам Фарсиянца, врачи наблюдают повысившуюся агрессивность вируса. Среди заболевших есть и подростки, и совсем маленькие пациенты. По данным регионального Минздрава, только с июня с коронавирусом было госпитализировано 53 ребенка. До 35% пациентов ковидных отделений - люди в возрасте от 20 до 40 лет.

- В стационарах края для лечения COVID-19 развернуто 4086 коек. На сегодня из них свободны 1269, что составляет 31%. Из 419 реанимационных свободны 12. Если ситуация будет осложняться, предусмотрен резерв в 125 мест, - отметили в региональном Минздраве.

Для сравнения, в пик второй волны пандемии, в декабре 2020 года, было развернуто 402 реанимационные койки и 20% из них оставались свободными.

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В похоронную контору

- Сказать, что смертей стало больше, не могу, - говорит Александр Родионов, директор одного из похоронных бюро Ставрополя. - В мае и июне в Ставрополе хоронили даже меньше, чем обычно. В июле и августе примерно как обычно. Но больше стало умирать тех, кому еще жить да жить, - людей в возрасте 50-55 лет. Дефицита мест на городских кладбищах нет. Основные захоронения сейчас проводятся на «Новейшем», что у аэропорта. Мест там хватит лет на 30. Хоронить продолжают и на «Игнатьевском», и на «Новом». Но там места рассчитаны на тех, кто ранее их «забил». Кстати, люди стали чаще кремировать своих близких. Кремируем в Ростове, а человеку привозим капсулу с прахом, которую можно хранить, в том числе, и дома.

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