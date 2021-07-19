Главврач скорой помощи Ставрополя рассказал об особенностях третьей волны коронавируса

Коронавирус изменился во время третьей волны пандемии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В больницах Ставрополя стало меньше кислородозависимых пациентов и значительно увеличилась «оборотность» в стационарах. О том, как изменился коронавирус во время третьей волны пандемии «КП-Северный Кавказ» рассказал главный врач Ставропольской краевой клинической станции скорой медицинской помощи Антон Фарсиянц.

На Ставрополье наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. По словам главврача ставропольской скорой помощи Антона Фарсиянц, за сутки в среднем госпитализируют 130 - 150 пациентов. Из-за роста числа заболеваний скорая помощь увеличила число бригад: еще месяц назад на вызовы выезжали 5 бригад, а сейчас уже 8. При этом, во время третьей волны в больницах региона значительно выросла «оборотность».

- Раньше пациентов с коронавирусом госпитализировали не менее, чем на 14 дней. Сейчас же при нормальном течении заболевания средний срок госпитализации составляет 10 суток. За это время врачи успевают провести все необходимые анализы, назначить курс терапии и успешно выписать пациента домой на амбулаторное долечивание, - говорит Фарсиянц. - На утро 19 июля в Ставрополе свободна 41 койка в ковидном отделении горбольницы №2.

Выросло число молодых пациентов с коронавирусом, снизилось также количество пациентов, нуждающихся в кислороде. Но, к сожалению, выросла и летальность. И то, и другое напрямую связано со своевременным обращением к врачам.

- Если засиделись, вовремя не обратились, то очень быстро начинается декомпенсация. Быстрее, чем во время второй волны. Нельзя дома сидеть, если есть явные симптомы заболевания, - отмечает главврач скорой помощи Антон Фарсиянц.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 19 июля установлен новый антирекорд по росту заболевших коронавирусом. За сутки заразились еще 267 человек. Число заболевших достигло 61021. Больше всех заболевших зафиксировано в Ставрополе. Там за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 51 жителя.