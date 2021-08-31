Был против любви: житель Ставрополья убил и закопал будущего шурина

Фото с места: СУ СКР по Ставропольскому краю

В Ставропольском крае поймали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве без вести пропавшего мужчины. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

26 августа родственники 45-летнего жителя села Прикумское обратились в полицию с заявлением о пропаже. Мужчину начали искать, и была надежда, что он живой. Но через три дня его тело нашли закопанным около реки Подкумок.

Фото с места: СУ СКР по Ставропольскому краю

- Сразу было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следователи начали устанавливать подозреваемых и быстро нашли первого. И, скорее всего, единственного. Им оказался нынешний фигурант дела, - рассказал источник сайта stav.kp.ru в правоохранительных органах.

Вечером 26 августа мужчины пересеклись для важного разговора. Потерпевший был недоволен тем, что его сестра закрутила роман с подозреваемым. Отношения развивались слишком стремительно, и он решил поговорить с мужчиной, чтобы разорвать союз. Но разговор не задался - будущий шурин забил потерпевшего металлической трубой. Тот скончался на месте.

Чтобы скрыть труп, он вывез его на берег реки и закопал в неглубокой яме.

- В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания, следователем проведена проверка показаний на месте. В настоящее время подозреваемый задержан, по ходатайству следователя СКР судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сказано в сообщении СУ СКР по Ставропольскому краю.

Источник "КП-Ставрополь" также пояснил, что еще в 2002 году подозреваемый был привлечен к ответственности за разбой. Судимость уже погашена.

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