На Ставрополье в борьбе за колхоз «Россия» пайщикам разослали фейковые письма

Пайщиков колхоза опять вводят в заблуждение. Фото: Виталий КЛИМОВ

На 17 сентября в племколхозе «Россия», находящемся в центре скандала из-за «переворота», устроенного бригадиром Гриневым, намечено очередное собрание уполномоченных. На нем планируют принимать беспрецедентные решения, в частности — запретить пайщикам распоряжаться своими имущественными паями и претендовать на земельный надел.

А накануне почту станицы Григорополисской завалили письмами. У всех один и тот же отправитель - акционерное общество (АО) «Успенский сахарник». На конверте указаны полные почтовые реквизиты предприятия, включая индекс 352451, который принадлежит отделению почтовой связи «Успенское-1». Письма направлены на имя тех жителей Григорополисской, кто является членом СХПК «Россия». Указаны и точные адреса людей.

На одном из конвертов четко просматривается штамп с датой отправки и номером почтового отделения. Почтовый индекс 352904 принадлежит одному из отделений почты в центре Армавира. По словам представителей завода «Успенский сахарник», к этой массовой рассылке писем они не имеют никакого отношения. Да и зачем предприятию отправлять письма не со своей почты, до которой от правления завода всего 700 метров, а из Армавира, до которого 27 км? Напрашивается и другой вопрос: откуда у предприятия из другого региона в распоряжении оказались персональные данные — имена, фамилии и домашнее адреса членов колхоза? Они достоверно известны только в самом СХПК «Россия». В правлении племколхоза эта база данных имеется.

В письмах — один и тот же стандартный текст, распечатанный на принтере, и якобы написанный от имени незаконно отстраненного от руководства председателя «России» Сергея Пьянова. При этом на письме нет ни даты, ни подписи. Сам Пьянов уже опроверг эту информацию, заявив, что никаких писем он не рассылал. Налицо еще одна грубая фальшивка с целью «сформировать общественное мнение» в станице и облить грязью Пьянова, не допустив его возвращения к полноценному руководству СХПК «Россия».

Помимо этого «письма» в конвертах вложены листовки, адресованные пайщикам СХПК «Россия». В них сообщается о том, что АО «Успенский сахарник» продолжает приобретать имущественные паи земель сельхозназначения по цене 2,5 млн. рублей, и что принимать такое решение имеет право любой член племколхоза. Ранее такое предложение действительно звучало от завода из Краснодарского края. Использовав этот повод, злоумышленники добавили к филькиной грамоте мобильные телефоны реальных сотрудников АО «Успенский сахарник» и призвали звонить им по поводу консультаций по вопросам продажи паев. После чего их номера поставили на бесконечный автодозвон, чем фактически парализовали мобильную связь. По этому поводу уже написано заявление в правоохранительные органы с требованием провести проверку по факту противоправных действий.

Также полиция займется отработкой сообщения о том, что 21-го августа группа людей отвезла из Ставропольского края сумку тех самых писем «от имени Пьянова» в Краснодарский край, а затем отправила их членам колхоза в Григорополисскую с армавирского почтамта.

Напомним, 5 февраля этого года в Григорополисской состоялось отчетно-выборное собрание, на котором должно было пройти голосование за или против назначения на новый пятилетний срок председателя правления СХПК «Россия» Сергея Пьянова, руководившего хозяйством 30 лет. Под его началом племколхоз уверенно занимал места в сотне лучших аграрных хозяйств страны. Однако утром в день выборов Пьянова из дома не выпустили сотрудники полиции, нагрянувшие к нему с обыском якобы с целью поиска наркотических растений. Пока Пьянов присутствовал при обыске, в «России» фактически произошел переворот — незаконно изменив повестку собрания, новым руководителем хозяйства выбрали бывшего бригадира бригады №11 Александр Гринева.

Сейчас в СХПК «Россия» - анархия. Суды признали незаконными результаты собрания 5 февраля, запретив вносить изменения, касающиеся управления колхозом, в Единый реестр юридических лиц. Счета колхоза арестованы. А лже-председатель — в СИЗО и дает показания следствию по уголовному делу, возбужденному против него по статье «Тайное хищение чужого имущества, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». Однако, несмотря на решение суда о необходимости восстановления Сергея Пьянова на работе до проведения законного собрания, его продолжают не пускать на рабочее место и не дают возможности спасти стремительно идущее к банкротству хозяйство.

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