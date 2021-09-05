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Происшествия5 сентября 2021 14:55

"Меня убили? Я в порядке": чеченка, похищенная из кризисного центра, вышла на связь

Халимат Тарамова рассказала, где сейчас находится
Варвара АНТОНОВАВарвара АНТОНОВА
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Халимат Тарамова. Фото: стоп-кадр видео-обращения девушки

Халимат Тарамова. Фото: стоп-кадр видео-обращения девушки

Халимат Тарамова - чеченка, оказавшаяся в центре скандала три месяца назад - снова вышла на связь. Девушка записала видеообращение после ряда слухов о ее судьбе.

- Люди распространяют ложные слухи. Меня убили? Меня держат в подвале? Меня притесняют? Я в порядке, меня не убивали. Я в кругу своей семьи, родных и близких. Оставьте мою семью в покое.

В начале июня 2021 года общественники из Дагестана заявили, что из кризисного центра в республике сотрудники правоохранительных органов выкрали Халимат Тарамову. Они также сообщали, что девушка сбежала из дома из-за регулярных побоев и угроз. Свои слова правозащитники подтверждали видеообращением, которое снимала чеченка накануне.

Видео-обращение чеченки Халимат Тарамовой

К делу подключалась омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев, которая просила проверить, что случилось. И потом заявила, что ажиотаж вокруг ситуации Халимат Тарамовой искусственный.

- Известное сообщество нетрадиционной ориентации так "обеспокоилось" ее судьбой, что дожаловалось до Европейского суда по правам человека. Вся их так называемая забота вызывает у нормального человека только отвращение. Лезут в чужой дом со своим уставом. И делают это с наглым пренебрежением культуры, обычаев и традиций народа, - сказала Нухажиев.

По ее словам, девушку выкрали из семьи. Сотрудники правоохранительных органов действовали в рамках закона.

По информации "КП", Тарамова - дочь бывшего первого заместителя министра ЖКХ Чечни Аюба Тарамова. Через пару дней после возвращения домой она выступила с первым комментарием всей ситуации:

- Я сейчас в кругу семьи, родителей, близких, мои права не нарушаются. Нет никакого давления, меня все поддерживают, успокаивают.

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