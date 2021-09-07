Кирилл Терешин сказал, когда пройдет третья операция на "руки-базуки"

Кирилл Терешин, он же "Руки-Базуки". Фото: соцсети

Кирилл Терешин продолжит удаление "рук-базук", которые мешали ему нормально жить - у блогера поднималась температура, воспалялась кожа. Следующая, третья, операция будет проведена зимой 2021 года, сказал блогер в соцсетях.

Эти хирургические мероприятия будут направлены на выкачивание вещества из бицепса. В ходе двух первых операций Терешину удалили вазелин из двух трицепсов. Да, это не ошибка - в руки "Синтолового качка" был закачен вазелин. Это стало известно во время первой операции. Блогер объяснял это тем, что у него не было денег на дорогостоящее средство.

- При введении под кожу вазелин вызывает эффект, напоминающий обширный ожог: ткани умирают и замещаются множественными рубцами и спайками. И с этим конгломератом переплетены кровеносные сосуды и нервы, - говорил в беседе с корреспондентом stav.kp.ru хирург Дмитрий Мельников, оперировавший блогера. - Риск осложнений в данном случае очень высок. Но бездействие в данном случае также не сыграет на руку пациенту: длительное пребывание токсичного вещества в организме может дать осложнение на почки, и привести к летальному исходу.

Операции на бицепсы будут самыми сложными. После них пациенту предстоит долгое восстановление. В это время Кирилл Терешин думает, чем займется, когда его лишат главного источника заработка. На какие изменения и модернизации может решиться блогер ради популярности - отвечаем в трех статьях.

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА "РУКИ-БАЗУКИ"

Кирилл Терешин уйдет в монастырь после операции на "руки-базуки"

Фрик откажется от карьеры в кино и блогинга [первая версия]

Тату на глазах и лицо Кена: что изменит в себе Кирилл Терешин после удаления "рук-базук"

Блогер пообещал "избавиться от жизни", если что-то пойдет не так, как надо [вторая версия]

Кирилл Терешин хочет сделать новые "руки-базуки" после удаления вазелина

Блогер вернет себе 60 сантиметров "быстрым и безопасным способом" [третья версия]