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Общество8 сентября 2021 16:06

В ставропольской школе весь класс перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

У одного из учеников подтвердился диагноз коронавирусная инфекция
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Родителей всех учеников класса, где ребенок заболел коронавирусом, попросили забрать детей из школы

Родителей всех учеников класса, где ребенок заболел коронавирусом, попросили забрать детей из школы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе у одного из учеников 3 класса гимназии №12 подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. По этой причине весь класс с 8 по 17 сентября 2021 года отправили на дистанционное обучение. Об этом «КП-Ставрополь» сообщил собственный источник.

Выяснилось, что до этого мальчик находился две недели на самоизоляции, так как у него болела мама. После чего школьник сдал тест на COVID-19, он оказался положительным.

Официально дети будут учиться в режиме-онлайн до 17 сентября. Однако вернутся в школу только 21 сентября, так как до этого на базе гимназии развернется избирательный участок. Напомним, на Ставрополье 19 сентября 2021 года пройдет Единый день голосования.

Родителей всех учеников класса, где ребенок заболел коронавирусом, попросили забрать детей из школы и внимательно следить за их самочувствием.

Всего на сегодняшний день на Ставрополье коронавирусом заболело 78076. За сутки скончался 21 пациент, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

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