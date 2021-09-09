Глава комитета «Матери Беслана» не против, чтобы дело террориста Нурпаши Кулаева было пересмотрено

При захвате школы 17 лет назад погибли 314 заложников, в том числе 186 детей Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Глава ассоциации жертв террористических актов «Матери Беслана» не против, чтобы единственный выживший боевик Нурпаша Кулаев ознакомился с материалами своего дела.

Корреспонденту «КП-Ставрополь» Сусанна Дудиева ответила, что «он может пролить свет» на трагедию 17-летней давности и рассказать неизвестные следствию подробности теракта. При этом собеседница заметила, что «пощады к нему и таким, как он, быть не может».

Скорбящие родители. Беслан 2004 год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы еще на суде просили смертную казнь. Понимаем, что смягчающих приговоров не будет, но дело я ему бы отдала. Пусть знакомится. Суд многое упустил. Мне бы хотелось, чтобы Кулаев подтвердил важный момент переговорного процесса. Что террористы ждали четырех чиновников, за приход каждого из которых они обещали отпускать по 150 заложников. И, возможно, Кулаев сможет помочь в поимке других террористов из других банд, - сказала Сусанна Дудиева.

Глава комитета «Матери Беслана» в то же время убеждена, что «нужно отменить мораторий на смертную казнь для террористов и педофилов».

Штурм. 3 сентября 2004 год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, что в аппарат Уполномоченного по правам человека в Северной Осетии от заключенного ИК-18 «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого АО пришло обращение. Автор - осужденный Верховным судом Владикавказа на пожизненный срок Нурпаша Кулаев, участвовавший в захвате школы №1 в Беслане в 2004 году. Он запросил у омбудсмена разрешение на получение отдельных материалов своего дела на 105 томов для изучения. В надежде, что суд пересмотрит его приговор, и он сумеет выйти на свободу.

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