Бастрыкин возбудил дело против судьи со Ставрополья, подозреваемого в получении миллионной взятки

«Операция» состоялась. Но после передачи денег судью задержали сотрудники УФСБ России по Ставрополью Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Георгиевского районного суда Ставрополья Вадима Петрова, после согласия Высшей квалификационной коллегией судей РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, Петров подозревается в получении взятки в крупном размере.

Так, в октябре 2020 года мужчина получил от адвоката, обвиняемого в вымогательстве, а также в участии в преступном сообществе, взятку в сумме 1 миллион рублей. По версии следствия, за эти деньги судья должен был назначить мужчине менее длительное наказание.

«Операция» состоялась. Но после передачи денег судью задержали сотрудники УФСБ России по Ставрополью.

Как сообщил собственный источник «КП-Ставрополь», адвокатом оказалась местная жительница. По одной из версии, судья сам предложил адвокату свои «услуги». При этом он пообещал оставить обвиняемого под домашним арестом, а в уже потом - приговорить его к 4,5 годам лишения свободы.

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По другой версии, Петров настаивал, что взятки не брал. По его словам, местная адвокат сама навязывалась, а он пытался избежать общения.

В итоге Высшая квалификационная коллегия судей России все же удовлетворила представление председателя СК РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела против судьи Георгиевского городского суда Ставрополья. Об этом говорится на сайте ВККС.

Против Петрова возбудили уголовное дело по статье: «Получение взятки в крупном размере». Судью такой исход не устроил, и он обжаловал решение ВККС в Верховном суде.

В Верховный суд Петров пришел со своим адвокатом Русланом Миназовым. ВККС же попросила рассмотреть дело в отсутствие ее представителя. На заседании Петров попытался убедить суд, что уголовное преследование связано с его позицией при отправлении правосудия.

- Адвокат (которая дала взятку Петрову) обратилась в правоохранительные органы только после того, как я отказался переквалифицировать действия обвиняемого на менее тяжкий состав, – поделился судья.

По словам его представителя, защитник пыталась устранить Петрова от рассмотрения дела.

- Члены же ВККС ошибочно проверили на заинтересованность только следствие, обратил внимание Миназов.

На заседании квалифколлегии Петрова спросили, есть ли у него информация о такой заинтересованности.

Но подобный вопрос, по словам представителя, является некорректным:

- Такую информацию можно получить только незаконным способом, что исключается при правомерном поведении Петрова, – пояснил адвокат.

Тем временем в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России прокомментировали, что расследование уголовного дела поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по СК.

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что, по данным официальной декларации о доходах, в 2019 году Петров заработал 1,7 млн рублей. В индивидуальной собственности у мужчины значатся квартира площадью 59,5 кв. м, земельный участок (300 кв.м) и жилой дом (91,8 кв. м). В пользовании находится квартира (59,5 кв. м).

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