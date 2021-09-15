Олимпийский чемпион Муса Евлоев подарил президентский BMW отцу

Недавно министр обороны России Сергей Шойгу присвоил досрочное воинское звание старшего лейтенанта олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе Мусе Евлоеву. Фото: инстаграм Евлоева

Российские победители и призеры Олимпиады получили иномарки от Фонда поддержки олимпийцев, церемония прошла на территории Кремля. Ключи от машин спортсменам вручил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Так, золотые медалисты получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые - BMW X3 различных комплектаций.

Вместо номеров у автомобилей временно установлены именные таблички. Они будут использоваться до момента регистрации машин в ГИБДД. Среди заслуженных счастливчиков - олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев.

Спортсмен поделился, что свой автомобиль он подарит любимому папе.

- Президентский автомобиль имеет особую ценность для меня, как для спортсмена, поэтому хочу, чтобы на нем ездил Отец, (орфография и пунктуация автора сохранены), - написал Мусса на своей странице в Инстаграме.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на летней Олимпиаде в Токио 3 августа 2021 года разыграли медали по мужской греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг.

Россию представил капитан сборной, 28-летний борец из Ингушетии Муса Евлоев. В финале его соперником стал олимпийский чемпион 2016 года, бронзовый призер Олимпиады-2012, трехкратный чемпион мира и многократный чемпион Армении 29-летний Артур Алексанян. Со счетом 5:1 россиянин выиграл.

А недавно министр обороны России Сергей Шойгу присвоил досрочное воинское звание старшего лейтенанта олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе Мусе Евлоеву. Об этом глава республики Махмуд-Али Калиматов написал на своей странице в Инстаграм.

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