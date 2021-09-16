Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 сентября 2021 14:34

Директор Ставропольского краевого музыкального колледжа сгорел в ДТП

Причина аварии устанавливается
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Андрей Дмитриевский. Фото: skki.ru

Андрей Дмитриевский. Фото: skki.ru

Сотрудники Ставропольского краевого музыкального колледжа сообщили о смерти директора Андрея Дмитриевского. Источник "КП-Ставрополь" сообщил, что мужчина трагически погиб в ДТП.

Видео с места ДТП, в котором сгорел Андрей Дмитриевский
Видео: УГИБДД по СК

Накануне пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю рассказывала о смертельной аварии в Предгорном районе. ДТП случилось 15 сентября, в 17 часов, на 32 километре трассы "Минеральные Воды - Кисловодск". Водитель Киа Рио по неустановленной причине съехал с дороги в дренажную канаву. Машина мгновенно вспыхнула.

Собеседник "КП-Ставрополь" рассказал, что в салоне находился Дмитриевский. Других людей там не было. По факт ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются. Собственную проверку также организовала прокуратура Ставропольского края, сообщили "КП-Ставрополь" в ведомстве.

- Яркий талантливый музыкант, тонкий чуткий интерпретатор в области музыкального исполнительства, успешный организатор и руководитель сферы музыкального образования, он был подвижником и образцом бескорыстного служения искусству, - пишут в некрологе работники колледжа. Свои соболезнования также выразили мэрия Кисловодска, Северо-Кавказская филармония и Ставропольский колледж искусств.

За свою работу в 2020 году Дмитриевский получил звание Почетного работника искусств. На момент трагедии ему было 52 года. Прощание с погибшим состоится 18 сентября в фойе малого зала Северо-Кавказской государственной филармонии.

ЧППроисшествия: ЧППроисшествия: Ставропольский край