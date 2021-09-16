Директор Ставропольского краевого музыкального колледжа сгорел в ДТП

Андрей Дмитриевский. Фото: skki.ru

Сотрудники Ставропольского краевого музыкального колледжа сообщили о смерти директора Андрея Дмитриевского. Источник "КП-Ставрополь" сообщил, что мужчина трагически погиб в ДТП.

Накануне пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю рассказывала о смертельной аварии в Предгорном районе. ДТП случилось 15 сентября, в 17 часов, на 32 километре трассы "Минеральные Воды - Кисловодск". Водитель Киа Рио по неустановленной причине съехал с дороги в дренажную канаву. Машина мгновенно вспыхнула.

Собеседник "КП-Ставрополь" рассказал, что в салоне находился Дмитриевский. Других людей там не было. По факт ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются. Собственную проверку также организовала прокуратура Ставропольского края, сообщили "КП-Ставрополь" в ведомстве.

- Яркий талантливый музыкант, тонкий чуткий интерпретатор в области музыкального исполнительства, успешный организатор и руководитель сферы музыкального образования, он был подвижником и образцом бескорыстного служения искусству, - пишут в некрологе работники колледжа. Свои соболезнования также выразили мэрия Кисловодска, Северо-Кавказская филармония и Ставропольский колледж искусств.

За свою работу в 2020 году Дмитриевский получил звание Почетного работника искусств. На момент трагедии ему было 52 года. Прощание с погибшим состоится 18 сентября в фойе малого зала Северо-Кавказской государственной филармонии.