Криминальный авторитет из Дагестана Шамиль Смолян получил срок

Шамиль Магомедов, он же Смолян или Шамиль Смолянский

Верховный суд Дагестана завершил слушания по делу "вора в законе" Шамиля Магомедова, более известного в криминальном мире как Смолян или Шамиль Смолянский. Мужчина получил реальный срок за занятия высшего положения в криминальной иерархии.

Магомедова задержали в сентября 2019 года вместе с другим криминальным авторитетом - с Зиявудином Абдулхаликовым по прозвищу Зява Махачкалинский. Обоим вменяли только статью "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

- Занимаемое положение в преступной иерархии, авторитет и влияние в преступной среде Магомедов использует в целях организации, руководства и координации преступной деятельности на территории Дагестана, чем создает угрозу общественной безопасности Российской Федерации, - считает следствие.

Пресс-служба Верховного суда Дагестана поясняет, что Смолян начал орудовать в 2011 году. По неофициальной информации, на коронации Магомедова в Москве был покойный авторитет Дед Хасан. До получения криминального статуса мужчина отсидел 13 лет за ряд краж. Следствие уверено, что "вор в законе" продолжает вести свои преступные дела по настоящее время.

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Суд над Шамилем Смолянским начался еще в августе 2020 года. За высший тюремный статус его приговорили к 8,5 годам лишения свободы с последующим ограничением на 1,5 года, а также к штрафу в 300 тысяч рублей. Сторона защиты может обжаловать решение суда в течение 10 дней.

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