Спасателей, эвакуировавших альпинистов с Эльбруса, представят к госнаградам

Всего в поиске участвовали 69 специалистов и 16 единиц техники

Спасателей, которые участвовали в вызволении группы туристов, застрявших из-за непогоды на высоте 5,4 километра на Эльбрусе, представят к государственным и ведомственным наградам. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Там же и рассказали, что специалисты работали в сложнейших условиях: порывы ветра достигали 40-70 м/с при температуре воздуха -20°C и мокром снеге, видимость не превышала 1 метра.

Напомним, во время поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек. К сожалению, 5 человек погибло. Всего в поиске участвовали 69 специалистов и 16 единиц техники.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что к двум часам ночи 24 сентября спасательная операция была завершена.

Часть пострадавших доставили в больницу в Нальчике, остальные туристы разместились в гостинице. Те, кто остались в гостинице, чувствуют себя хорошо, им не требуется никакая помощь и, вероятнее всего, уже завтра они отправятся домой.

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