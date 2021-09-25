В горах КЧР спасли 82-летнего альпиниста-одиночку из Санкт-Петербурга

Фото: ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии команда поисково-спасательного отряда МЧС России имени Дзераева спасла туриста из Санкт-Петербурга.

«КП-Ставрополь» в чрезвычайном ведомстве республики рассказали, что в беду попал 82-летний альпинист-одиночка, который не стал регистрировать свой маршрут у спасателей. Еще 16 сентября он вышел на туристический маршрут в поселке Архыз и собирался совершить восхождение на хребет Абишира-Ахуба. В назначенное время, 23 сентября, на связь с близкими турист не вышел. По их тревоге и началась операция по спасению

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- Незамедлительно, по нитке маршрута, на поиски вышли две группы спасателей Архызского поисково-спасательного подразделения, - сообщают в МЧС. - Мужчину нашли на перевале Федосеева.

К счастью, трагедии удалось не допустить. Спасатели напоили альпиниста горячим чаем и затем успешно эвакуировали в Архыз, где его уже ждали медицинские работники.

Заметим, что проведение поисковых работ, со слов членов спасательного отряда, осложнялось снегом и штормовым ветром. Увы, даже после громкой истории с печальным концом в соседней республике туристы продолжают идти в смертельно-опасные туры, не пережидая непогоду. Еще и самостоятельно без проводника и без предупреждения о восхождении МЧС.

Напомним, в Кабардино-Балкарии при неудачном покорении Эльбруса погибли 5 человек. Еще 11 – попали в больницу с ушибами и обморожением. На данный момент медицинскую помощь получают семеро, потому что четыре человека уже выписаны из РКБ Нальчика.

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