Три ингушских футболиста дисквалифицированы на несколько лет за массовую драку

Фрагмент драки

Союз федераций футбола ЮФО и СКФО исключил на несколько лет трех футболистов ингушского клуба "Ангушт" из-за драки после матча.

Инцидент случился 22 сентября в Прохладном, где встречались местный "Энергетик" и назранский "Ангушт". К концу игры счет был ничейным - 1:1. Но на 88 минуте судья Сергей Смирнов назначил штрафной у ворот гостей, из-за чего на него выругался нападающий Бекхан Алиев. Игрока удалили.

Именно этот штрафной удар оказался роковым. "Энергетик" забил, вышел вперед и по итогу выиграл весь матч. После финального свистка сразу три футболиста "Ангушта", а именно - Магомед Балаев, Руслян Зязиков и удаленный Алиев, кинулись на Смирнова и боковых арбитров. Началась массовая драка между футболистами и персоналом клубов: кто разнимал, а кто бил - сложно разобрать. По словам очевидцев, в стычку вмешивалась полиция.

По решению союза Балаев и Зязиков дисквалифицированы на год, а Алиев - на два года. Футболисты "Энергетика" и остальные игроки "Ангушта" никакого наказания не понесли.

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Ранее за массовую драку наказывали молодежный состав "Ахмата". Арбитр Максим Чембулатов показал Лечи Садулаеву вторую желтую карточку, с чем не согласились его друзья Джакуев и Ибишев. Завязалась потасовка. Все три игрока были удалены с поля. Это произошло в мае 2021 года.

А годом ранее пострадал арбитр Богдан Головко, судивший игру местной команды со "Спартаком". Нападавшим оказался болельщик. Клуб извинился за тот инцидент.

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