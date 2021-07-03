Футболиста, матерившего теннисистов в сети, проверят на игру в тотализаторы

Владимир Хубулов. Фото: ФК "Алания"

РФС начнет проверку в отношении футболиста "Алании" Владимира Хубулова. Его подозревают в игре на тотализаторе, что запрещено регламентом по этике, сообщают в службе коммуникаций союза.

- Информация из СМИ является поводом для начала служебной проверки, которая будет произведена в ближайшее время, - сказано в сообщении.

Карьера 20-летнего футболиста оказалась под угрозой после его оскорблений в адрес теннисистов. Сначала стало известно, что от полузащитника "Алании" досталось Дарье Касаткиной за проигрыш латвийке Елене Остапенко со счётом 6:1, 3:6, 8:6. Хубулов пошел в личные сообщения и пожаловался на плохую игру.

- Конченная ***. Вести 30:0 с брейком и *** матч. Иди ***, шмара ***, - написал молодой человек.

Скрин переписки. Фото: Instsgram Дарьи Касаткиной.

Девушка не стала терпеть нападки и опубликовала скриншот переписки. Хубулов пытался замести следы, удалив аккаунт. Но позже восстановил его, поблагодарил за рекламу. А когда за дело взялся его клуб - извинился и стал уверять, что автор сообщений - его старший брат. Парня оштрафовали на три месячных оклада.

Но на следующий день свою переписку с Хубуловым нашел теннисист Дмитрий Попко.

- *** ты дно, индусу слить 6:0. Так даже не сливают, как ты играешь, - написал недовольный Хубулов. Пока никакой реакции на этот комментарий не последовало.