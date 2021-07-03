"Ты дно": футболиста, обматерившего теннисистку Касаткину, уличили в новой выходке

Хубулова за прошлый инцидент оштрафовали на три месячных оклада. Что ждет его теперь - пока не понятно. Фото: ФК "Алания"

Футболиста "Алании" Владимира Хубулова снова уличили в травле теннисистов. На этот раз нелицеприятные выпады о своей игре нашел Дмитрий Попко, скриншоты переписки он опубликовал в соцсетях.

Фрагмент переписки с Попко

- *** ты дно, индусу слить 6:0. Так даже не сливают, как ты играешь, - написал недовольный Хубулов.

Ранее такие же замечания от Хубулова нашла Дарья Касаткина, которая накануне проиграла латвийке Елене Остапенко со счётом 6:1, 3:6, 8:6. Футболист решил лично выразить неудовлетворение игрой теннисистки и пошел в директ.

- Конченная ***. Вести 30:0 с брейком и *** матч. Иди ***, шмара ***, - негодовал Хубулов.

Скрин переписки. Фото: Instsgram Дарьи Касаткиной.

После того, как Касаткина выложила скриншот, футболист пытался замести следы и удалил аккаунт. После восстановил его и поблагодарил теннисистку за рекламу. А позже извинился за сообщения и уверил, что автор - не он, а старший брат, который без его ведома взял телефон и написал такое. Зачем - сам не знает.

Правда, Хубулову не поверили. Руководство "Алании" оштрафовало его на три месячные зарплаты и провело разъяснительную беседу. РФС осудило поведение игрока в сети, но повлиять на это никак не может.

Об игре Хубулова

Сам 20-летний футболист только начинает спортивную карьеру. За пару лет он побывал в расположении уже трех команд - академиях "Краснодара" и "Ахмата", а также во второй команде питерского "Зенита". В "Алании" за прошлый сезон Хубулов провел 25 игр, в 19 из которых выходил на замену. Ориентировочно, сумма штрафа для футболиста превысит 100 тысяч рублей.