Создателя "групп смерти" со Ставрополья отправили на лечение к психиатру

Кроме лечения, парню назначили срок в колонии общего режима Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Появились новые подробности приговора 19-летнему жителю Ставропольского края Богдану А., обвиняемого в склонении детей к суициду через "группы смерти". Кроме тюремного срока, о котором писала "КП-Ставрополь", парню назначили принудительную меру лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Осенью 2018 года, будучи еще 16-летним подростком, Богдан создал во ВКонтакте опасную игру. Чтобы начать "квест", потерпевшие размещали символику сообщества на своих страницах в социальных сетях. Затем им высылалось задание, суть которых сводилась к нанесению себе увечий. Процесс или результат подростки должны были фиксировать на камеру. В конце игрок должен был совершить самоубийство. Модератор одобрял такое поведение и размещал в чатах информацию о способах суицида.

Богдан пытался сделать игру массовой. Для этого через 150 фейковых аккаунтов рассылал по городским сообществам разных регионов предупреждения о "создании опасной группы для подростков", тем самым подогревая к ней интерес и делая себе рекламу.

Фейковые посты, придуманные Богданом А. Фото: vk.com/molbez

Еще тогда правоохранительные органы задержали подростка. Против него было возбуждено уголовное дело по статьям "Склонение к совершению самоубийства" и "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства". Расследование осложнялось поиском потерпевших, за три года их оказалось шесть. Это подростки от 14 до 18 лет.

Переписки Богдана А. Фото: vk.com/molbez

Источник "КП-Ставрополь" сообщал, что суд приговорил Богдана к 3,5 годам колонии общего режима и запретил шесть лет заниматься администрированием веб-сайтов. О принудительном лечении подсудимого сообщила пресс-служба Пятигорского городского суда, отмечая, что этим займутся по месту отбывания наказания.

Приговор еще не вступил в силу. По информации издания, адвокат обвиняемого оспорил решение.

"ЛЕГЕНДА ВЕРНУЛАСЬ"

Основатель проекта "Молодежная служба безопасности" Леонид Армер (он один из первых заметил "группу смерти" Богдана) рассказывал, что после задержания ставропольского подростка отпустили под подписку о невыезде. Но в апреле 2019 года меру пресечения ужесточили - парень, находясь под следствием, продолжил свои дела и был во второй раз задержан. Его отправили под домашний арест, а к обвинению добавили новые пункты. Но позже ставропольца освободили под обязательство о явке. Казалось, что молодой человек отошел от дел.

- Подняли материалы и обнаружили, что подготовку или попытки к возвращению он начал еще 3 января 2021 года, когда создал ряд групп и каналов. И то, что мы в феврале приняли за его последователей, тоже оказалось было связано с ним, но он тогда почему-то прекратил, - рассказывал Армер в беседе с корреспондентом "КП-Ставрополь".

Богдан использовал старые приемы. Рассылал предупреждения, рассказывал "про страшную утку, которая, наверное, вернулась". А в новых чатах позиционировал себя как "легенду".

Красным выделены сообщения Богдана А. Фото: vk.com/molbez

В июне 2021 года в Липецкой области погибли два школьника, состоявших в личной переписке со ставропольцем. При этом запланированная игра так и не началась.

Богдана задержали в третий раз, против него завели второе уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Но собеседники "КП-Ставрополь" указывали, что статью во втором деле должны переквалифицировать на "Доведение до самоубийства".

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