Кадыров решил провести бой Емельяненко и Джигана в Грозном

Емельяненко и Джиган готовы провести встречу на ринге. Фото: личная страница Александра Емельяненко в социальных сетях.

По инициативе Рамзана Кадырова бой Александра Емельяненко и рэпера Джигана может состояться в Грозном.

Возможность проведения поединка в столице Чечни Кадыров озвучил во время встречи со звездными гостями - Тимати (Тимуром Юносовым) и бывшими КВНщиками Михаилом Галустяном и Денисом Дороховым.

- Бой будет между Емельяненко и Джиганом? В Грозном надо его провести. Вы согласны? Значит, решено, - заявил лидер чеченского народа.

При этом Михаил Галустян вызвался быть секундантом на поединке.

- Все тогда, будешь секундантом! - рассмеялся Кадыров.

Запись встречи Кадырова со звездами российского шоу-биза была опубликована в чеченском сегменте социальной сети Instagram, где идею провести яркую спортивную встречу в Грозном поддержали почти 50 тысяч пользователей.

Отреагировал на предложение Кадырова и сам Емельяненко.

- Шеф сказал, что я буду бить тебя в Грозном, Булка с Маслом. Готовься, - направил боец свой месседж сопернику.

Джиган в свою очередь разместил на своей странице в Сети запись с тренировки, сопроводив ее подписью «Передаю привет Санечке. Держись, брат».

Бой Емельяненко и Джигана запланирован на ноябрь 2021 года, но контракт на бой пока еще не подписан, ведутся переговоры.

На данный момент в копилке Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья. В текущем году он планирует провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом MMA Владимиром Минеевым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нокаут Кадырова: боксерский поединок с участием главы Чечни попал на видео

Победитель определился по итогам двух раундов (подробнее).

"Где берешь деньги на договорные турниры?": Кадыров высказался о спорной победе сына

Адам готов дать реванш своему сопернику (подробнее).