Представительницы Ставрополья Ольга Тимофеева и Ольга Казакова возглавили комитеты в Госдуме

Ольга Казакова и Ольга Тимофеева. Фото: Instagram / Михаил ФРОЛОВ

Представительницы Ставропольского края Ольга Тимофеева и Ольга Казакова возглавили комитеты в Госдуме. Об этом сообщили 12 октября 2021 года на заседании нового созыва.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что депутаты Госдумы избрали председателей 32 комитетов. Единороссы возглавили 17 из них.

Главой комитета Госдумы по просвещению избрали депутата Госдумы от Ставрополья Ольгу Казакову.

Она родилась 30 мая 1968 году в городе Усолье-Сибирском Иркутской области.

В 1996 году Ольга с супругом переехала на Ставрополье, в город Невинномысск. Там Казакова несколько лет проработала учителем. В 2011-2012 годах занимала пост министром культуры Ставропольского края. А с 2012 по 2016 год являлась депутатом Государственной Думы Федерального собрания РФ VI созыва.

Ее коллега депутат Госдумы от Ставрополья Ольга Тимофеева возглавила Комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Напомним, Тимофеева с 2016 года - депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ. А с 2017 года - заместитель председателя Государственной думы Федерального Собрания РФ.

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