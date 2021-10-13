3D-хрущевка и Алёнушка ростом с дом: на Ставрополье художники превратили поселок в картинную галерею

Фото: Илья Хачатурян

В социальных сетях появились фотографии странной многоэтажки, которая игнорирует законы перспективы и физики. Приглядевшись, становится очевидно, что это - одно большое граффити размером в пятиэтажный дом. Его сделали стрит-художники из Ставропольского края.

Некоторым удалось увидеть процесс создания огромного граффити

Удивительный рисунок сделали на двух стенах дома в Солнечнодольске. Региональные власти дали разрешение на художественную роспись многоэтажки в рамках фестиваля уличного искусства "Культурный код". Художники оставили огромные граффити минимум на 36 фасадах. Такие изображения называют муралами.

Мастерство художников высоко оценили в социальных сетях.

Всего украсили больше 30 фасадов города. Фото: Илья Хачатурян

- Я вначале подумал, что это фотошоп какой-то, еще долго не мог понять, зачем линии стыков плит оставили поверх изображения.. А потом как понял, - пишет один из пользователей.

Фото: Илья Хачатурян

В фестивале "Культурный код" приняли участие десятки уличных художников из разных уголков России и зарубежья. Право провести на своей территории уникальное культурное мероприятие край завоевал в напряженной борьбе. Ставрополье вошло в число четырех российских регионов (наряду с Татарстаном, Челябинской и Нижегородской областями), выигравших в онлайн-голосовании право проведения фестиваля. Наш регион поддержало более 136 тысяч человек.

Фото: Илья Хачатурян

Если пройтись по улицам Солнечнодольска, можно увидеть Аленушку у озера, пятнадцатиметровый цветовой спектр, огромный книжный шкаф, медведя с матрешкой и много чего интересного. Все это - уникальные полотна художников, которые превратили буквально весь поселок в одно уникальное произведение уличного искусства.

Где можно посмотреть граффити. Фото: паблик "Изобильный"

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