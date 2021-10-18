За массовое отравление детей в санатории повару из Осетии грозит до 2 лет тюрьмы

Пренебрежение санитарными правилами стоило здоровья отдыхающим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Северной Осетии завершили расследование уголовного дела о массовом отравлении отдыхающих в санатории «Тамиск». С 14 по 15 августа 2021 года в Республиканской детской клинической больнице оказались 12 пациентов в возрасте от 8 до 14 лет с острой кишечной инфекцией. Все они проходили лечение в здравнице на бальнеологическом курорте в Алагирском районе.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе следственного комитета РСО-Алания, в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ), обвиняются повар и диетическая сестра.

Удалось выяснить, что в полдень 13 августа – за день до массового отравления, повар приготовил куриные тушки без контроля диетической сестры, которая не вышла на работу. И в нарушение санитарно-эпидемиологических правил дал указание работникам кухни подать блюдо на ужин – то есть через семь часов. Куриное мясо хранили неправильно, и к тому времени оно уже испортилось, что и послужило причиной отравления отдыхающих.

Повару и диетической сестре грозит либо штраф до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо ограничение свободы до 2 лет или тюремный срок на тот же период.

Напомним, 9 августа 2021 года массовое отравление детей произошло и в Ростовской области. У 31 ребенка в возрасте от 10 до 14 лет резко ухудшилось самочувствие. Дети находились на тренировочных сборах в загородном доме Волгодонска. Причиной отравления стали немытые кулеры с водой.

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