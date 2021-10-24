На Ставрополье в ДТП попал пассажирский автобус: один человек скончался, трое ранены

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

Инцидент произошел 24 октября, около 03:30, на федеральной автодороге «Кавказ», проходящей по территории Кочубеевского округа. Там автобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

По данным ведомства, водитель рейсового автобуса «Мерседес» ехал по маршруту «Москва – Тбилиси». Он не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося грузовика с полуприцепом, который двигался по направлению из Невинномысска в сторону Пятигорска.

В результате чего произошло попутное столкновение с последующим съездом автобуса в правый кювет. В аварии погиб водитель автобуса.

Еще три пассажира с травмами доставлены в больницу Невинномысска. Среди них есть ребенок. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Водитель грузовика в происшествии не пострадал.

Всего на момент ДТП в салоне автобуса находились 10 пассажиров и 2 водителя.

Пассажиры автобуса направлены по маршруту следования подменным автобусом.

Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии, а также степень ответственности обоих водителей. Движение по одной из полос временно ограничено нарядами ДПС.

По данному факту прокуратура Кочубеевского района проводит проверку. Во время проверки установят причины и обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства.

По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход проверки находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что шесть человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении грузовика с пассажирским автобусом в Калмыкии. Среди них есть ребенок. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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