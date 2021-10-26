Конюху, жестоко убившему коллегу в центре села на Ставрополье, сократили срок

Фото с места преступления: СУ СКР по СК

Третий апелляционный суд изменил приговор для одного из осужденных по делу о жестоком убийстве конюха в Ставропольском крае. С него сняли часть обвинения, передает источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

В мае 2019 года работники усадьбы в селе Куршава ужинали на кухне конюшни. После полуночи остались только те, кто крепко приложился к алкоголю — Байкулов, Санцевич и потерпевший. Все они в хозяйстве были конюхами, поэтому и обсуждали в основном работу. К трем ночи встал вопрос, как они распределят смены.

— Санцевич как самый молодой пошел в магазин. А когда пришел - увидел, что его коллеги не договорились, — рассказывает собеседник "КП-Ставрополь". — На лице Байкулова уже были повреждения, потерпевший был сильнее. Тогда Санцевич решил встать на сторону слабого и бросил в оппонента чугунной поилкой [вес которой превышает два килограмма - Прим.].

Потерпевшего от удара по затылку дезориентировало. Этим воспользовался Байкулов, который стал бить соперника метлой по лицу и спине — пока не сломал черенок. Жертва воспользовалась моментом и успела выбежать из кухни. За ней по требованию старшего помчал Санцевич, который настиг недруга в центре поселка, около местного дома культуры.

— На лужайке он его повалил и стал бить кулаками. Пока шла погоня, Байкулов умылся и нашел новое орудие - полимерный прут. Двоица и его сломала об потерпевшего. Затем они взяли деревянную палку и били ей. Даже после того, как потерпевший захрипел в предсмертной агонии, Байкулов продолжал избивать тело.

Когда мужчины поняли, что их обидчик мертв, уже светало. Они решили, что надо избавиться от убитого, для чего погрузили тело в люльку мотоцикла и повезли к реке. По пути у них закончился бензин — пришлось оставить труп на дороге и вернуться за бензином. Обратно на место вернулся только Санцевич. Байкулов, пытаясь дозвониться до возлюбленной, уснул в конюшне.

— На утро мотоцикл обнаружили в реке. В семь часов мужчины попробовали сбежать, но их взяли по горячим следам. Осужденные ударили потерпевшего более 60 раз. В суде они пытались доказать, что везли потерпевшего в больницу, но дорога, по которой они ехали, туда не ведет.

Конюхам вменяли статью "Убийство группой лиц с особой жестокостью". Кроме того, выяснилось, что Санцевич украл продукты из магазина и мобильный телефон у другой коллеги. Краевой суд в 2021 году дал ему 12,5 года строгого режима, а его сообщнику — 12 лет 3 месяца строгого режима. На новом суде адвокату удалось снять с осужденного статью "Кража", на чем настаивал и гособвинитель, и уменьшить срок на три месяца.

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