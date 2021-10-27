Правительство России направило больше миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом в Дагестане

С каждым днем количество инфицированных COVID-19 в Дагестане растет Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство России опубликовало постановление о том, что федеральные власти выделят 1 миллиард 365 миллионов рублей для борьбы с коронавирусом в Дагестане. Средства направят в фонд обязательного медицинского страхования республики (ТФОМС), чтобы уже там решили, на что потратить деньги.

- Такая финансовая поддержка Дагестана поможет Территориальному фонду ОМС республики направить дополнительные средства на противодействие COVID-19, в том числе на финансовое обеспечение лечения больных в условиях стационара, - рассказали в организации.

Эти средства нужны для закупки медикаментов, которые доказали свою эффективность в борьбе с COVID-19, расходных материалов, для финансирования медучреждений, в которых находятся пациенты с этим диагнозом и т.д.

Напомним, по состоянию на 27 октября в Дагестане зафиксировали 55 369 случаев заражения коронавирусом, из них 156 - за последние сутки. Летальность составляет 4,93%, за все время пандемии скончались почти 3 тысячи человек, а за последний день - 9 человек.

Статистика Роспотребнадзора по Дагестану за 27 октября 2021 года

При этом падает процент выздоровевших пациентов.

Также на днях главный санитарный врач республики Николай Павлов предложил ввести использование QR-кодов на территории Дагестана. По его словам, нужно требовать прививочные сертификаты для тех, кто хочет попасть в муниципальные и государственные учреждения. Уже с 28 октября такое правило будет распространено на торговые центры, места досуга и т.д.

- Предлагаю во всех муниципалитетах обеспечить проведение проверки действительности QR-кодов с 1 по 7 ноября. Предлагаю рассмотреть введение пропускного режима во все государственные и муниципальные учреждения при наличии QR-кода после выходных, - заявил Павлов.

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