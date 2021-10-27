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Здоровье27 октября 2021 20:18

Правительство России направило больше миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом в Дагестане

Эти деньги распределят на поддержку пациентов, медикаменты и т.д.
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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С каждым днем количество инфицированных COVID-19 в Дагестане растет

С каждым днем количество инфицированных COVID-19 в Дагестане растет

Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство России опубликовало постановление о том, что федеральные власти выделят 1 миллиард 365 миллионов рублей для борьбы с коронавирусом в Дагестане. Средства направят в фонд обязательного медицинского страхования республики (ТФОМС), чтобы уже там решили, на что потратить деньги.

- Такая финансовая поддержка Дагестана поможет Территориальному фонду ОМС республики направить дополнительные средства на противодействие COVID-19, в том числе на финансовое обеспечение лечения больных в условиях стационара, - рассказали в организации.

Эти средства нужны для закупки медикаментов, которые доказали свою эффективность в борьбе с COVID-19, расходных материалов, для финансирования медучреждений, в которых находятся пациенты с этим диагнозом и т.д.

Напомним, по состоянию на 27 октября в Дагестане зафиксировали 55 369 случаев заражения коронавирусом, из них 156 - за последние сутки. Летальность составляет 4,93%, за все время пандемии скончались почти 3 тысячи человек, а за последний день - 9 человек.

Статистика Роспотребнадзора по Дагестану за 27 октября 2021 года

Статистика Роспотребнадзора по Дагестану за 27 октября 2021 года

При этом падает процент выздоровевших пациентов.

Также на днях главный санитарный врач республики Николай Павлов предложил ввести использование QR-кодов на территории Дагестана. По его словам, нужно требовать прививочные сертификаты для тех, кто хочет попасть в муниципальные и государственные учреждения. Уже с 28 октября такое правило будет распространено на торговые центры, места досуга и т.д.

- Предлагаю во всех муниципалитетах обеспечить проведение проверки действительности QR-кодов с 1 по 7 ноября. Предлагаю рассмотреть введение пропускного режима во все государственные и муниципальные учреждения при наличии QR-кода после выходных, - заявил Павлов.

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