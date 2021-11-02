Футбол без правил: Хабиб вместе с Зеедорфом основали футбольную школу с элементами ММА

Главный клуб будет работать в Дубае, а после разрастется в сеть. Фото: Instagram Кларенса Зеедорфа

Хабиб Нурмагомедов в официальном Инстаграм-аккаунте сообщил, что он стал одним из партнеров новой футбольной школы Seedorf Khabib Performance Club. Главным инициатором создания школы стал известный футболист Кларенс Зеедорф.

Зеедорф подробно рассказал о новом начинании. Футбольная школа расположена в Дубае, открытие проекта профинансировал в том числе Дубайская многопрофильная товарно-сырьевая биржа.

Однако, как пояснил Зеедорф, это не простая футбольная секция - это будет сочетание игры в мяч и смешанных боевых искусств. Поэтому Нурмагомедов тут может выступить как эксперт.

- Мы хотим дать молодежи по всему миру возможность развивать свои спортивные и социальные способности с помощью методики тренировок, которая сочетает в себе футбол и смешанные боевые искусства, - написал Зеедорф.

Позже проект должен превратиться в сеть футбольных школ с филиалами во многих странах мира. Главной целью идеи Зеедорф назвал развитие и улучшение спорта до новых высот.

Напомним, Кларенс Зеедорф - бывший игрок клубов "Реала", "Милана" и сборной Нидерландов. Единственный на данный момент футболист, становившийся победителем Лиги чемпионов с тремя разными командами.

Хабиб Нурмагомедов закончил профессиональную спортивную карьеру в октябре 2020 года. Это произошло после турнира UFC 254 в Абу-Даби. Он объяснил это тем, что мама попросила его больше не выходить на ринг после смерти отца.

Однако сейчас Нурмагомедов является одним из богатейших людей в России, он вкладывает деньги в различные спортивные проекты и не теряет статус звезды мирового спорта.

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