Семья из Кисловодска, где детей силой заставляли молиться и ходить голыми, пустилась в бега

Издевательства выявили после приезда двух сыновей к отцу

В истории семьи из Кисловодска, где отчим истязал детей своей жены, новый поворот. Полиция не может связаться с подозреваемыми, их объявили в розыск. Об этом корреспонденту "КП-Ставрополь" рассказал осведомленный источник.

— Сотрудник кисловодского ПДН ходил по месту жительства семьи, ему никто не открыл. На телефон тоже никто не отвечает. Поэтому отчим Владислав*, мать Надежда* и их машина объявлены в розыск. Говорят, что супруги уехали на заработки в Подмосковье и забрали с собой ребенка Игоря*, — сообщил собеседник издания.

Корреспондент "КП" под видом клиента дозвонился до матери по служебному номеру. Она сообщила, что ее компания продолжает работу. Но заказать труппу не удалось. Женщина прервала звонок после вопроса о том, кто дал ее номер, и отключила телефон.

В 2019 году 12-летний Илья*, 10-летний Петя* и детсадовец Игорь переехали в Ставропольский край вместе со своей 40-летней мамой. На сеансе массажа она познакомилась с 60-летним мужчиной и вскоре в третий раз вышла замуж. Старших братьев через два года одних отправили на поезде в Серпухов, где живет их биологический отец Дмитрий. Поводом стало предпринятая накануне Ильей попытка к бегству. Мальчика поймали в Минеральных Водах - за 48 километров от дома.

Дома у отца дети рассказали, как жили эти два года. Братьев будили в 5:30 для утренней молитвы. Мальчики были обязаны совершить не менее 100 поклонов перед иконой, а за весь день — около тысячи. Если о результатах ребенок отчитывался с грустным лицом, его возвращали и принуждали повторить молитву. Либо учить псалмы, стоя на коленях в "красном углу". Иногда детей приравнивали к животным и заставляли обедать с опущенных на пол тарелок. К отчиму Владиславу надо было обращаться по особой форме: "Товарищ генерал, разрешите к вам обратиться?".

За непослушание детей наказывали физически. Последние случаи задокументированы в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела. В день отъезда к отцу мать побила Илью и Петю ремнем за отказ старшего брата завтракать, а отчим — за то, что мальчики играли в планшет вместо чтения псалмов.

Побои на теле детей

Побои на теле детей

Владислав установил настолько жесткие порядки, что мальчики не могли без его разрешения ни есть, ни ходить в туалет. Мало того, даже одевались они с благословения отчима. Причем речь идет о нижнем белье.

— Что больше всего меня напугало во всей этой истории, которую рассказали дети? Каждый раз, когда они помылись, им приходилось выходить из ванной голыми и ждать, пока отчим не разрешит одеться. Я спрашивал у детей, может, он их трогал. Они говорят, что не трогал. Но я боюсь, что они стесняются говорить, — признавался в беседе с "КП" биологический отец Пети и Ильи Дмитрий. Именно он первый обнаружил побои на теле детей.

Мужчина отвез сыновей в больницу, где старшему ребенку диагностировали ушиб голеней и бедер, а младшему — множественные ушибы бедер, мягкой ткани спины и обеих ягодиц. Полицейские задокументировали все нарушения, но дважды отказали в возбуждении уголовного дела. Из-за результатов судмедэкспертизы, которых не было даже спустя полгода после проведения процедуры.

После публикации "КП" и ряда других СМИ делом заинтересовались СКР и прокуратура Ставропольского края. По факту было возбуждено уголовное дело. Владислава подозревают в истязаниях, Надежду — в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Через суд Дмитрий смог добиться, чтобы сыновья остались у него.

— Старший сын уже пришел в норму. Учится хорошо, поведение такое же. Недавно пошел на курсы кондитеров, на футбол записался. С младшим все немного сложнее. Невролог поставил ему синдром дефицита внимания. Я хочу его определить в реабилитационный центр для несовершеннолетних, чтобы с ним поработали психологи. Думаю, у него тоже все будет хорошо, — признается отец детей Дмитрий.

Уже полгода дети живут у родного отца и восстанавливаются после сложного характера отчима

*отмеченные имена изменены согласно требованию законодательства РФ