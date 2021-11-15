Суд приговорил к 3,5 и 4 годам тюрьмы участников «антиковидного бунта» во Владикавказе

После митинга в республике произошел резкий рост заболеваемости COVID-19

Еще пять участников несанкционированной акции против самоизоляции во Владикавказе получили реальные тюремные сроки. Суд прошел в Ростове-на-Дону. Через полтора года с момента ареста обвиняемые в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ) Ахсартаг Айларов, Бимболат Бекузаров, Джон Джиоев и Валерик Меликян были приговорены к 3,5 годам в колонии общего режима. Еще один участник процесса - Заурбек Кайтмазов, получил 4 года исправительной колонии, потому что имел неотбытый условный срок.

Обратим внимание, что это уже третья группа осужденных из числа попавших под следствие 37 протестовавших в Северной Осетии. И заметим, что в конце июля 2021 года одна пятерка митинговавших получила по 5 лет (!) тюрьмы для каждого.

Акция против введения ограничительных мер из-за распространения COVID-19 прошла во Владикавказе 20 апреля 2020 года. На площади Свободы перед зданием правительства собрались порядка 2000 человек. Участники «антиковидного бунта» требовали открыть школы, магазины и предприятия, в том числе чтобы не лишать людей заработка. Многие твердили, что никакого вируса нет, показательно срывая защитные маски.

В настоящий момент идет процесс и над организаторами митинга, кем стали оперный певец Вадим Чельдиев, активисты Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов. Своей вины они не признают. Это при том, что Чельдиев открыто публиковал у себя в социальных сетях ролики и посты с призывом выйти на улицы в знак несогласия с введением режима самоизоляции и убеждал всех, что коронавируса не существует.

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