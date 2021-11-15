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Происшествия15 ноября 2021 12:15

В Нальчике из-за короткого замыкания сгорели и пострадали 9 пассажирских автобусов

В причинах инцидента разбираются правоохранительные органы
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Полиция уже начала расследование

Полиция уже начала расследование

Фото: Мария ЛЕНЦ

В ночь на 15 ноября в Кабардино-Балкарии начался крупный пожар - горели пассажирские автобусы на территории МУП "Нальчикский транспорт". Как рассказали в администрации Нальчика, огонь полностью уничтожил 7 машин.

- На месте пожара работают правоохранительные органы, устанавливаются причины произошедшего. Пострадавших нет. Приняты дополнительные меры для того, чтобы маршрут номер 14 обслуживал пассажиров в привычном режиме, - сказано в сообщении ведомства.

Также 2 автобуса получили серьезные повреждения. В итоге 9 машин пассажирского транспорта не смогли выйти на линии 14 маршрута сегодня утром. Точные причины пожара неизвестны, но по предварительным данным, произошло короткое замыкание.

Официального подтверждения информации нет. Проводится проверка.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В дагестанском Каспийске водители городского автотранспорта устроили забастовку - они отказались выходить на маршруты из-за грозящих штрафов за нарушение масочного режима. Они посчитали, что с их зарплаты будут вычитать деньги за то, что пассажиры не надевают маски.

По словам самих водителей, они не могут заставить каждого человека это сделать. И тем более, проследить за тем, что маски не снимут внутри салона. Администрация города быстро уладила конфликт и вернула мужчина на рабочие места.

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