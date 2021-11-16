Стихия в Дагестане оставила без электричества почти 140 тысяч человек

Энергетики переведены на особый режим работы. Фото: Артем КИЛЬКИН

На Дагестан в ночь на 16 ноября 2021 года обрушилась стихия. Сильный дождь и порывистый ветер до 25 метров в секунду стали причиной массовых сбоев в подаче электроэнергии в дома местных жителей.

Так, по данным Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, без электричества остались порядка 140 тысяч жителей. С утра 16 ноября электроэнергия не поступает в дома 121 населенного пункта республики.

- Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» переведены на особый режим работы. В оперативном устранении технологических нарушений принимают участие 77 бригад, 235 человек и 92 единиц спецтехники, - сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

В ведомстве отметили, что ликвидация последствии массовых нарушении электроснабжения находится на особом контроле министерства.

Жители Дагестана могут сообщить о нарушениях электроснабжения круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети 8-800-220-0-220.

По данным популярных сервисов погоды, непогода задержится в Дагестане еще на сутки. В течение дня 16 ноября в Махачкале ожидается дождь со снегом при максимальной температуре воздуха днем в два градуса выше нуля, ветер северо-западный 9 - 10 метров в секунду.

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