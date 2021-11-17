Подлетела выше деревьев: медсестра устроила жуткую аварию на трассе под Невинномысском

Фото: стоп-кадр видео
В Ставропольском крае страшная авария попала на камеру видеорегистратора. После нескольких кульбитов из машины вылетел человек - судя по кадрам, его подняло выше уровня деревьев. А это около 5-7 метров.
Источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах рассказал подробности ДТП. В машине "Лада Гранта" находились два человека: за рулем медсестра из Невинномысска, а на пассажирском сидении впереди - ее совершеннолетний сын. Семья возвращалась из Ставрополя домой. Уже в Кочубеевском районе, недалеко от станицы Барсуковской, водитель зацепила колесом обочину, из-за чего ее снесло в отбойник.
- "Гранта" двигалась с превышением скорости. Это усугубило ситуацию. После столкновения машина стала быстро переворачиваться. И водитель вылетела через переднее стекло. В момент ДТП, по всей видимости, она не была пристегнута, - рассказал источник "КП-Ставрополь".
По предварительной информации, которую озвучил собеседник издания, мать жива, ее в срочном порядке увезли в реанимацию. У ее сына травмы средней степени тяжести.
- У парня травматический шок, он в сознании. Медики все равно отправили его в центральную городскую больницу города Невинномысск. За жизнь матери борются, у нее страшные травмы.
Прокуратура начала собственную проверку инцидента.
- По данному факту прокуратурой Кочубеевского района организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры.
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