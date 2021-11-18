Контузия, отек мозга, переломы позвоночника: как травмировало медсестру, подлетевшую выше деревьев в аварии под Невинномысском

Фото: стоп-кадр видео

Медсестра, чудом выжившая в ужасном ДТП в Ставропольском крае, остается в реанимации больницы Невинномысска. Информированный источник "КП-Ставрополь" рассказал, какие травмы получила женщина после падения с высоты третьего этажа на скорости автомобиля.

- Женщина жива, она все еще в реанимации в тяжелом состоянии. У нее закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма живота, травматический отек головного мозга, контузия средней степени и переломы боковых и поперечных отростков позвоночника, - рассказал источник издания.

Авария случилась на выезде из Ставрополя, недалеко от станицы Барсуковской, после 16 часов 17 ноября. Медсестра из Невинномысска вместе с совершеннолетним сыном ехала из Ставрополя домой. На скорости водитель зацепила колесом обочину, из-за чего ее снесло в отбойник.

- "Гранта" двигалась с превышением скорости. Это усугубило ситуацию. После столкновения машина стала быстро переворачиваться. И водитель вылетела через переднее стекло и подлетела выше деревьев, что установлено по видео с регистраторов проезжающих автомобилей. В момент ДТП, по всей видимости, она не была пристегнута, - говорил собеседник издания.

Фото с места ЧП: УГИБДД по Ставропольскому краю

Сын водителя тоже попал в больницу с травмами средней степени тяжести.

- При проверке по базам данных выяснилось, что пострадавшая за последние 2 года более 10 раз привлекалась к ответственности за нарушение скоростного режима. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются, - сказано в сообщении УГИБДД по Ставропольскому краю.

Собственную проверку также проводит прокуратура Ставропольского края. В ведомстве проверят соблюдение федерального закона "О безопасности дорожного движения".

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