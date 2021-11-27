Детей судят дети: подростки, избившие ровесников за фото обезглавленного котенка, остаются без наказания

Скриншот видео

У скандала из Ставрополя, в котором подростки устроили самосуд над ровесниками, обезглавившими котенка, появилось продолжение. Полиция города после запроса "КП-Ставрополь" ответила, что известно о судьбе обеих сторон конфликта.

Фото: скриншот

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

В августе 2021 года в городских чатах, где сидят преимущественно подростки, появилось фото обезглавленного котенка. Поскольку участники бесед знают друг друга через общих знакомых, тинейджеры быстро вычислили авторов снимка. Ими оказались парочка друзей - мальчик с девочкой, одевающиеся не как все. Свой поступок они не объясняли. Да и как объяснить убийство животного?

Школьников сильно задела ситуация, что авторов снимка никак не наказывают. И внезапно устроили самосуд над ними прямо на улице. Вот как, хвастаясь, описывал нападение Никита М. - один из участников чата:

- Вижу его недалеко от "Маршала", я с пацанами был. Мы идем за ним, а он во дворы заворачивает. Я чисто сзади подхожу, на удушающий беру, и мой друг, дебила кусок, начинает его бить.

Самосуд, который активно снимали на видео, вершился продолжительное время. На разных кадрах потерпевший успел вытереть глаза от "перца", извиниться, стоя на коленях, и пролежать больше минуты без сознания в траве. В последнем эпизоде кто-то, находясь неподалеку от пострадавшего, говорил: "Я сейчас подниму его и убью!"

Фото: скриншот

КТО ВИНОВАТ

В день, когда история с самосудом появилась в СМИ, ГУ МВД по Ставропольскому краю сообщило о проведении проверки. Больше трех месяцев о результатах ничего не было слышно, и редакция "КП-Ставрополь" написала запрос в городскую полицию.

- По факту убийства животного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ (Жесткое обращение с животными). Один из подростков поставлен на профилактический учет, - сказано в ответе ведомства.

Зачинщикам самосуда грозит только административная ответственность по статье 6.1.1 ("Побои"). Но нарушители так и не были найдены.

- Ведется административное расследование, в ходе которого устанавливаются лица причинившие телесные повреждения несовершеннолетнему. Лиц, объявленный в розыск по данному факту, нет.

А СУДЬИ ГДЕ

С самого начала участники самосуда были на виду в городских чатах. Они рассказывали, как нашли и били живодеров и что при этом чувствовали. Другие им охотно верили, потому что узнавали героев на кадрах.

Шумиха утихла, когда появился другой инфоповод - преследовали какого-то парня, который переспал с какой-то 15-летней девочкой. А пока все тот же Никита М. держал наблюдателей в курсе:

- Я еще на свободе, еще менты не поймали. И хорошо! Мне кажется, им уже все равно, что я пацана побил. У них фото, данные - все есть. Не ловят меня.

В сентябре молодой человек рассказал о беседе с сотрудниками, которые якобы сказали, что никто его искать не будут.

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