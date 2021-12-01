Ураганный ветер на Ставрополье переворачивал машины и вырывал деревья

МЧС объявило штормовое предупреждение. Фото: instagram.com/chp_26stav

В ночь на 1 декабря 2021 года в Ставропольский край пришли сильные западные ветра, порывы которого достигали 25 метров в секунду. Из-за непогоды переворачивались грузовые машины, людей сбивало с ног. Очевидцы рассказали, что окна сильно дребезжали и было страшно, что стекла просто лопнут.

МЧС региона утром разослало штормовое предупреждение. Сотрудники ведомства посоветовали оставаться дома, если есть такая возможность, и не выходить на улицу.

- МЧС по Ставрополью предостерегает об очень сильном ветре с 8.30-9.30 и до конца суток 1 декабря по всему краю. Убирайте авто от деревьев, зарядите телефоны и не стойте вблизи хлипких сооружений, - сказано в сообщении.

Фото: instagram.com/chp_stav

Также в пресс-службе ведомства рассказали об ущербе, нанесенном непогодой. На шести территориях края жители населенных пунктов остались без электричества, ветер снес кровлю крыш, перевернул автомобили.

- Произошло нарушение электроснабжения в 13 населенных пунктах, повреждены кровли 5-ти зданий. Пострадавших нет. Дальнейшая информация уточняется, - сказано в сообщении ведомства.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Весной погода снова удивила жителей Ставропольского края. В регионе выпал град размером со сливу, он сильно повредил автомобили и крыши домов. В Георгиевском округе даже ввели режим ЧС, а региональные власти выделяли средства для помощи пострадавшим от непогоды.

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