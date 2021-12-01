Сумма растет каждый день: погибший в Москве автоблогер оставил миллионные долги

Саид Губденский. Фото: Instagram

Друзья и родственники блогера Саида Губденского, погибшего в ДТП в Москве, объявили срочный сбор средств для погашения его долгов. Об этом они рассказали на странице покойного в Instagram.

Фото с камер наблюдения

- Этот сбор не проводится даже в поддержку семьи Саида, у которого было трое детей. Сбор исключительно для закрытия его долгов. А вернее для закрытия всех финансовых обязательств, которые после смерти, переросли в долги, - написали близкие Губденского.

У семьи блогера сейчас ряд нерешенных проблем. Первая - это разбитая BMW погибшего. Машину взяли в кредит, и до гибели мужчина успел отдать только 3 млн рублей. Остаток приходится выплачивать даже не родне Губденского - кредит брало "третье лицо". Кроме того, другим пострадавшим автомобилям - Volvo и Mercedes - требуется ремонт. И это вторая проблема.

- Саид планировал открыть тюнинг-ателье в Махачкале и привлёк для этого деньги с инвесторов, которые частично уже потрачены на ремонт. Но без Саида доводить это дело до конца не имеет смысла, и деньги инвесторам надо вернуть.

Семье погибшего помогают его друзья, но они не в силах покрыть все долги. В том числе потому, что точная сумма постоянно растет.

- Большая просьба отнестись с пониманием к проводимому сбору и суммам, которые необходимо собрать, так как нам даже не известна конечная сумма, потому что каждый день появляется новая информация и эта сумма растет.

Саид Губденский погиб 20 ноября 2021 года в аварии в Москве. Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя машинами. Водитель скончался на месте, его пассажир - президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов - умер в больнице.

Блогеру было 28 лет. Всю свою активность в социальных сетях мужчина посвящал автомобилям. После объявления сбора некоторые пользователи возмущались несоответствием богатой жизни Губденского и реального положения вещей.

- О том, что у тюнинг ателье в Москве есть инвестор и другие владельцы, а доля Саида заключалась только в медийном сопровождении и не имела денежного выражения, упоминать уже лишнее. Будь он жив, все свои финансовые вопросы решил бы сам, - пояснили близкие.

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