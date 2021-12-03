Стали известны последние слова женщины, убитой братом с Кавказа за "позор семьи"

На фото: убитая Елизавета Евлоева

Магасский районный суд Ингушетии вынес приговор Магомедбаширу Могушкову, которого обвиняли в смерти "опозорившей семью" сестры Елизаветы Евлоевой. Источник "КП-Ставрополь" рассказал, как проходило "убийство чести".

Во время задержания Иса Альтемиров выпрыгнул в окно на пятом этаже, рассчитывая на везение

Днем 7 февраля 2020 года мужчине показали ролик с его 33-летней родственницей, снятый полицейскими во время задержания "кавказского казановы" Исы Альтемирова - известного соблазнителя, шантажировавшего своих жертв интимным компроматом. Женщина на видео назвала свое имя и место регистрации. После окончания операции ее отпустили домой, поскольку в деле о шантаже она проходила как потерпевшая.

Могушков решил разобраться, в чем дело, и поехал к сестре. На кону стояла честь фамилии - настолько почитаемой, что ею названа одна из улиц Назрани (на которой жил и сам обвиняемый). Согласно данным суда, их беседа длилась не больше 15 минут. За это время Евлоева призналась старшему брату, что оказалась в квартире Альтемирова неслучайно. И что "занималась сексом с посторонними мужчинами".

- Осужденный убил сестру семью ударами кухонного ножа, в результате которых он повредил сердце и серьезно изрезал легкие. Женщина скончалась на месте, а Могушков пошел в полицию, где и сознался в преступлении, чтобы "смыть кровью позор семьи", - рассказал собеседник "КП-Ставрополь".

Следствие посчитало, что Могушков убил свою сестру в состоянии сильного душевного волнения - настолько обескуражили его слова потерпевшей. Потому мужчине инкриминировали статью "Убийство в состоянии аффекта". Что по уголовному кодексу считается преступлением небольшой тяжести.

Матери потерпевшей и обвиняемого в суде не было. В ходатайстве она просила не лишать сына свободы. Могушкова признали виновным в преступлении и назначили два года ограничения свободы. То есть, осужденный не сможет покидать место постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, посещать какие-то места и выезжать за пределы обозначенной судом территории.

Полицейский, из-за которого оперативное видео попало в сеть, тоже понес наказание. Суд дал ему 1 год и 9 месяцев колонии-поселения. Но поскольку все время следствия мужчина пробыл в СИЗО, его отпустили сразу после оглашения приговора.

А растлитель, в квартире которого происходили печальные события, во время задержания пытался скрыться, но погиб. Перед этим он пытался отбиться от полицейских гранатой, но та не взорвалась. Его брата, однако, успели осудить.

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