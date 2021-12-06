Зимние каникулы в Ставрополе 2021-2022: когда начнутся и сколько продлятся

Зимние каникулы у ставропольских школьников могут начаться раньше Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Зимние каникулы в Ставрополе 2021-2022 должны были начаться 29 декабря 2021 года и продлиться 11 дней. Школьники должны были вернуться за парты - 8 января 2022 года. На сроки зимних каникул повлияла непростая эпидемиологическая обстановка в крае - стабильный прирост заболевших и высокая статистика смертей от COVID-19.

На прошедшем заседании краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции губернатор отметил, что цифры заболеваемости хоть и снижаются, но на протяжении недели все равно остаются высокими.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в очередной раз напомнил жителям об обязательной вакцинации и предложил начать зимние каникулы у школьников на неделю раньше. Таким образом, зимние каникулы 2021-2022 в Ставрополе начнутся с 22 декабря 2021 и продлятся до 8 января 2022 года.

Глава региона уже удлинял школьникам осенние каникулы. Эта мера позволила снизить скорость распространения коронавирусной инфекции и прервать цепочки заражения.

Губернатор надеется, что такие длинные каникулы будут эффективны и в этот раз. А всех родителей, которые хотят попасть на новогодние утренники к детям, предупредил, что у них должны быть QR-коды или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позже 48 часов назад.

Окончательное решение о датах зимних каникул примет ставропольский минобр.