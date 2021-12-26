Известный хирург Павел Затолокин погиб на горнолыжной трассе в Приэльбрусье

Калининградский хирург погиб в горах. Фото: страница Павла Затолокина в социальных сетях.

В Приэльбрусье трагически погиб известный калининградский хирург Павел Затолокин. Во время спуска с горного склона врача накрыло снежной лавиной. Двое его товарищей кинулись на помощь, пытались откопать его из-под снега. Тело смогли найти прибывшие к месту ЧП сотрудники МЧС. Павла Затолокина не стало в возрасте 57 лет.

В Кабардино-Балкарию приехала дочь погибшего. Близкие занимаются транспортировкой тела в родной Калининград и организацией похорон.

Павел Затолокин работал заведующим операционным блоком Калининградской областной клинической больницы, имел звание кандидата медицинских наук, проработал в медицине более 30 лет. Состоял в общественной организации «Общество бариатрических хирургов». Известен уникальными операциями.

Трагическую гибель хирурга называют невосполнимой утратой для всего медицинского сообщества Калининграда.

- Коллеги и пациенты отзывались о Павле Анатольевиче как о прекрасном хирурге, чутком и отзывчивом человеке, всегда готовым прийти на помощь, - сказано в публикации Общества бариатрических хирургов. - Мы искренне соболезнуем родным и близким Павла Анатольевича, всегда будем вспоминать наши встречи.

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