В горах КБР с начала года погибли 23 человека

После трагедии при восхождении туристической группы на Эльбрус в МЧС Кабардино-Балкарии сообщили, что с начала года они провели только в горах 59 поисково-спасательных операций.

- Во время прохождения маршрутов травмы различной степени тяжести получили 137 человек, погибло 23 человека, - рассказали «КП-Ставрополь» в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Также сообщается, что с января 2021 года в горах КБР было зарегистрировано 2379 туристских групп, это – 19304 человека. Поскольку горы остаются местом повышенной опасности для жизни и здоровья, спасатели настоятельно рекомендуют туристским группам и отдельным туристам информировать заранее о своих маршрутах.

Напомним, что при штурме Эльбруса туристической группой из 20 человек 24 сентября погибли пять альпинистов. Группу на высоте больше 5 тысяч метров настиг небывалый буран: ветер достигал скорости 75 метров в секунду при температуре – 20 градусов и сильном мокром снеге. По факту произошедшего расследуется уголовное дело по статье об оказании услуг ненадлежащего качества. Подробнее о трагедии и ее возможных причинах читайте в материале «КП».