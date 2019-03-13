Появилось видео с концерта, на котором террористы собирались взорвать Киркорова

СЕГОДНЯ 15:37 2019-03-13T15:37:44+03:00

Выступление в Махачкале должно было стать для Филиппа Киркорова последним Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Опубликовано видео концерта Филиппа Киркорова в Махачкале, на котором артист должен был погибнуть якобы по заказу Максима Галкина. К счастью, планы боевиков сорвала полиция.

Запись с судьбоносного концерта 6 июля 2017 года опубликовал сам Филипп Киркоров. Он разместил его на странице на следующий день после выступления.

— Это было незабываемо, Махачкала! — Тогда ещё восторженно прокомментировал шоу артист.

Тот самый концерт Киркорова, на котором должен был произойти взрыв.Видео: instagram.com/fkirkorov

Однако позже оказалось, что выступление могло стать последним для легенды российской эстрады. Четверо боевиков планировали привести в действие три взрывпакета прямо во время концерта. Согласно документам, находящимся в распоряжении «КП», следствие считает, что «подозреваемые не смогли достаточно подготовиться, поэтому охрана и полиция не позволили им совершить запланированный теракт».

Однако один из боевиков настаивает на совершенно иной версии развития событий. Он сообщил следствию, что убийство было заказным и артиста приказал устранить его коллега Максим Галкин, приревновавший Аллу Пугачёву к бывшему мужу. Однако за отсутствием каких-либо доказательств следователи отклонили ходатайство о допросе трио звёзд.

Сам Максим Галкин оценил новость и с иронией прокомментировал версию боевика, сообщив, что «Филипп расстроен, что [я заказал его] так дёшево».

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ИСТОЧНИК KP.RU