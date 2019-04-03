Макгрегор оскорбил жену Нурмагомедова: «Ты что, женился на полотенце?»

СЕГОДНЯ 12:18 2019-04-03T13:44:45+03:00

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Конор Макгрегор, закончив со смешанными единоборствами, решил стать звездой Twitter, оскорбляя бывших соперников. Ирландец уже сцепился в Хабибом, назвал его «крысой» и оскорбил друзей дагестанца. Но он решил не останавливаться на достигнутом и стал иронизировать над святая святых — женой Нурмагомедова.

— Ты что же, женился на полотенце? — Сострил Макгрегор, приложив к записи свадебную фотографию дагестанского «Орла». На снимке рядом со спортсменом сидит его супруга, но лицо девушки скрыто белой паранджой.

Удалённый твит МакгрегораФото: Социальные сети

Фото: Социальные сети

Для строго блюдущего законы ислама Нурмагомедова такое заявление могло стать ударом ниже пояса, ведь ирландец коснулся запретной темы. Но по каким-то причинам запись вдруг пропала со страницы Конора. Остаётся гадать, что заставило бесцеремонного ирландца вдруг удалить такую «удачную» шутку.

Напомним, что на днях Хабиб сообщил, что реванш против ирландца считает возможным — стороны даже имели предварительное соглашение о реванше. Если Конор смог одержал бы победу в следующем поединке, то снова получил бы право помериться силами с дагестанцем. Однако вместо этого Макгрегор объявил о завершении карьеры.

К слову, эта новость Нурмагомедова не впечатлила. Он уверен, что скоро ирландец вернётся, а громкое заявление было нужно лишь для того, чтобы оказать давление на боссов UFC и получить контракт на более выгодных условиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU