Суд наложил арест на имущество и деньги Арашуковых
Басманный суд Москвы 23 апреля решил наложить обеспечительный арест на денежные средства и земельные участки временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, а также его отца Рауля Арашукова.
- Сделано это в рамках расследования уголовного дела о создании обвиняемыми ОПГ и крупном хищении ими природного газа, - сообщили в пресс-службе суда.
По информации из суда, арестованы денежные средства, земельный участок, три жилых дома и одно жилое помещение, расположенные в Карачаево-Черкесской Республике и принадлежащие обвиняемому, отстраненному сенатору Рауфу Арашукову.
Также по вынесенному судом решению арестованы земельный участок, три дома, расположенные в КЧР и принадлежащие его отцу Раулю Арашукову.
Арест также был наложен на имущество и средства Руслану Агоеву, руководителю филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузеру Хашукаеву, имущество генерального директора «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игоря Травинова и других фигурантов уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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