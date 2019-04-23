2019-04-23T15:45:18+03:00
Происшествия

Суд наложил арест на имущество и деньги Арашуковых

Арестованы их дома и земельные участки
Михаил ЮЖНЫЙ
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Басманный суд Москвы 23 апреля решил наложить обеспечительный арест на денежные средства и земельные участки временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, а также его отца Рауля Арашукова.

- Сделано это в рамках расследования уголовного дела о создании обвиняемыми ОПГ и крупном хищении ими природного газа, - сообщили в пресс-службе суда.

По информации из суда, арестованы денежные средства, земельный участок, три жилых дома и одно жилое помещение, расположенные в Карачаево-Черкесской Республике и принадлежащие обвиняемому, отстраненному сенатору Рауфу Арашукову.

Также по вынесенному судом решению арестованы земельный участок, три дома, расположенные в КЧР и принадлежащие его отцу Раулю Арашукову.

Арест также был наложен на имущество и средства Руслану Агоеву, руководителю филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузеру Хашукаеву, имущество генерального директора «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игоря Травинова и других фигурантов уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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