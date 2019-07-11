Макгрегор попал в список Forbes из-за боя с Хабибом

СЕГОДНЯ 12:18 2019-07-11T12:18:54+03:00

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Самый популярный боец UFC Конор Макгрегор стал единственным представителем MMA, попавшим в топ-100 самых богатых селебрити по версии журнала Forbes. Представители издания посчитали, что ему удалось попасть в список, благодаря бою с Хабибом Нурмагомедовым.

30-летний Макгрегор за 2018 год заработал 47 миллионов долларов. При этом большая часть этой суммы, по информации издания — это гонорар ирландца за бой с дагестанским «Орлом». За один поединок он заработал $30 млн. Ещё $12 млн он получил за продажи фирменного виски Proper 12. И оставшиеся $5 млн принёс Конору рекламный контракт с Reebok.

Бой между непримиримыми соперниками Хабибом и Короном состоялся 6 октября в Лас-Вегасе. Нурмадомедову удалось победить оппонента удушающим приёмом в 4 раунде. Гарантированно, по контракту, бойцы должны были получить 2 и 3 миллиона долларов Хабиб и Конор соответственно. Однако к их заработку прибавлялся процент от продажи прав на трансляцию титульного боя. Так гонорар ирландца и увеличился до $30 млн.

Напомним, что в 2017 году ему удалось попасть на 4 позицию списка самых богатых спортсменов мира. И опять благодаря громкому бою, который он с позором проиграл — в тот раз боксёру Флойду Мейвезеру. Тогда гонорар ирландца составил не менее $99 млн.

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ИСТОЧНИК KP.RU