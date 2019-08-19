Мать избитой ингушской девочки: ребенок стал орудием мести

СЕГОДНЯ 09:01 2019-08-19T09:04:32+03:00

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Мать жестоко избитой 7-летней девочки из Ингушетии Лидия Ажигова дала интервью Ленте. ру, в котором назвала причину издевательств над ребенком. Она предполагает, что сестра бывшего мужа мстила своему брату за избиение. Когда Макка пришла на похороны родственников «в неподобающем виде» он поколотил ее до такой степени, что она сама не смогла доехать домой. Аиша наблюдала за сценой.

«Возможно, Макка обозлилась на Ису и в отместку решила истязать его ребенка», — говорит мать.

ИСТОЧНИК KP.RU