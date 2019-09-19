Появилось видео эвакуации посетителей горящего ТЦ в Грозном

19 Сент. 22:35 2019-09-19T22:40:17+03:00

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В социальных сетях появился ролик, как посетители ТЦ "Гранд-Парк" в Грозном выходят из горящего здания. На кадрах видно, что люди эвакуируются без особой паники, но и не без спешки. Мужчины подгоняют людей с верхних этажей спускаться по неработающим эскалаторам.

Напомним, в четверг вечером загорелся торговый центр в Грозном. На тушение пожара приехали 12 бригад, в которых работали 50 спасателей. Пожарным быстро удалось вывести оставшихся людей, локализовать огонь и потушить его. Рамзан Кадыров заявил, что пострадавших в ЧП нет.

Пожар в ТЦ "Гранд Парк" полностью потушен: эвакуация посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU