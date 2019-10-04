2019-10-04T18:53:23+03:00
Общество

Не уследивший за Теховым инспектор УФСИН заподозрен в халатности

Он несвоевременно сообщил полиции о нарушении домашнего ареста Вадимом Теховым
Ася АСРЯН
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Во Владикавказе следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» против старшего инспектора межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Северной Осетии.

По данным следствия, он несвоевременно сообщил полиции о нарушении домашнего ареста Вадимом Теховым. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры республики.

Из-за халатного отношения сотрудника УФСИН злоумышленнику не изменили меру пресечения на заключение под стражу.

«Как следствие, 18 сентября Вадим Техов вновь нарушил меру пресечения и убил бывшую жену»,- отметили в республиканской прокуратуре.

Ранее УФСИН Северной Осетии дважды зафиксировал нарушение меры пресечения Вадимом Теховым. В учреждении сообщали, что в обоих случаях сотрудники службы уведомляли о нарушениях МВД Северной Осетии.

Первый раз Вадим Техов покинул пределы своего дома ночью 13 сентября. Затем 18 сентября, когда ревнивый владикавказец напал с ножом на бывшую жену Регину Гагиеву.

Напомним, что 22-летняя девушка, не приходя в сознание, скончалась в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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