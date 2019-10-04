Не уследивший за Теховым инспектор УФСИН заподозрен в халатности
Во Владикавказе следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» против старшего инспектора межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Северной Осетии.
По данным следствия, он несвоевременно сообщил полиции о нарушении домашнего ареста Вадимом Теховым. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры республики.
Из-за халатного отношения сотрудника УФСИН злоумышленнику не изменили меру пресечения на заключение под стражу.
«Как следствие, 18 сентября Вадим Техов вновь нарушил меру пресечения и убил бывшую жену»,- отметили в республиканской прокуратуре.
Ранее УФСИН Северной Осетии дважды зафиксировал нарушение меры пресечения Вадимом Теховым. В учреждении сообщали, что в обоих случаях сотрудники службы уведомляли о нарушениях МВД Северной Осетии.
Первый раз Вадим Техов покинул пределы своего дома ночью 13 сентября. Затем 18 сентября, когда ревнивый владикавказец напал с ножом на бывшую жену Регину Гагиеву.
Напомним, что 22-летняя девушка, не приходя в сознание, скончалась в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU