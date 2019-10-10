Отчим избитой в Ингушетии девочки уволен из полиции

СЕГОДНЯ 15:35 2019-10-10T15:40:41+03:00

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После служебной проверки в Ингушетии уволен «отчим» избитой Аиши Ажиговой. Проверку начали после известий о кошмарах, творившихся в доме Ганиевых. До этого сообщалось, что муж тети, зверски издевавшейся над девочкой, работал в правоохранительных органах. На работе мужчины будущие супруги и познакомились. Макка Ганиева отбывала наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Об увольнении супруга Ганиевой из полиции сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Известно, что мужчина был членом конвойной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU