«У судьи изъяли пистолет и компьютер с данными»: в Дагестане подтвердили обыски в суде

СЕГОДНЯ 13:28 2019-10-17T13:28:26+03:00

Оперативные действия не имеют непосредственного отношения к его работе

Изменить размер текста: A A

В Верховном суде Дагестана подтвердили неофициальную информацию об обысках, прошедших в Каскийском городском суде. Сотрудники ФСБ работали в кабинете конкретного судьи и изъяли у него пистолет Макарова и системный блок компьютера со всеми данными.

— 16 августа коллегией Верховного суда Республики Дагестан было дано согласие на проведение оперативных мероприятий в кабинете судьи Каспийского горсуда. На этом основании сотрудники ФСБ 16 октября провели обыски, изъяв пистолет Макарова и системный блок для дальнейшего анализа, — сообщила пресс-секретарь Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Официальной информации об оружии нет, однако источники «КП - Северный Кавказ» сообщили, что найденный пистолет был служебным. А в полиции опровергли, что обыски могут быть связаны с работой суда.

— Мероприятия сотрудниками правоохранительных органов действительно проводились, но никакого отношения к деятельности суда они не имели, — говорится в официальном Instagram ГУ МВД Дагестана.

Напомним, что в среду информированный источник сообщил о серии обысков в Каспийском суде республики. Никакой конкретики он не сообщил, подчеркнув лишь, что силовики действовали в рамках возбуждённого уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дагестанские силовики пришли с обысками в суд Каспийска

В Дагестане правоохранители провели обыски и выемку документов в Каспийском городском суде. Это было сделано в рамках уже возбуждённого уголовного дела. Однако каким образом к нему могут относиться материалы суда — пока не ясно (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU