«У судьи изъяли пистолет и компьютер с данными»: в Дагестане подтвердили обыски в суде
В Верховном суде Дагестана подтвердили неофициальную информацию об обысках, прошедших в Каскийском городском суде. Сотрудники ФСБ работали в кабинете конкретного судьи и изъяли у него пистолет Макарова и системный блок компьютера со всеми данными.
— 16 августа коллегией Верховного суда Республики Дагестан было дано согласие на проведение оперативных мероприятий в кабинете судьи Каспийского горсуда. На этом основании сотрудники ФСБ 16 октября провели обыски, изъяв пистолет Макарова и системный блок для дальнейшего анализа, — сообщила пресс-секретарь Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
Официальной информации об оружии нет, однако источники «КП - Северный Кавказ» сообщили, что найденный пистолет был служебным. А в полиции опровергли, что обыски могут быть связаны с работой суда.
— Мероприятия сотрудниками правоохранительных органов действительно проводились, но никакого отношения к деятельности суда они не имели, — говорится в официальном Instagram ГУ МВД Дагестана.
Напомним, что в среду информированный источник сообщил о серии обысков в Каспийском суде республики. Никакой конкретики он не сообщил, подчеркнув лишь, что силовики действовали в рамках возбуждённого уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU