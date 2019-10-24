В Северной Осетии просят принять закон о домашнем насилии

СЕГОДНЯ 16:44 2019-10-24T16:44:21+03:00

В сентябре во Владикавказе произошло жуткое преступление, которое заставило содрогнуться даже самых стойких

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Депутаты Северной Осетии направят на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко обращение с просьбой вернуть ответственность за побои, совершенные впервые в отношении близких лиц.

Также парламентарии выступят с инициативой принять закон «О профилактике семейного насилия».

—Обращение комитетом было подготовлено и рассматривалось на заседании в апреле. Однако не было поддержано. Но страшная трагедия, которая произошла в нашей республике, думаю, на этот раз не оставит никого равнодушным, — заявила на совете парламента председатель комитета по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов Лариса Ревазова.

Напомним, что в сентябре во Владикавказе произошло жуткое преступление, которое заставило содрогнуться даже самых стойких. Местный житель ворвался на работу бывшей жены, нанес 10 колотых ран и оставил ее стекать кровью на полу офиса.

Истерзанную 22-летнюю девушку доставили в реанимацию. Тысячи неравнодушных людей молились за здоровье молодой красавицы. Девушка скончалась через семь дней, не приходя в сознание.

ИСТОЧНИК KP.RU