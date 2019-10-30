2019-10-30T16:36:24+03:00
Экономика

На Ставрополье зарплаты растут в три раза медленней цен

Номинальная зарплата выросла на 7% , а реальная на 1,9%
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Олег УКЛАДОВ
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За 2019 год средняя номинальная начисленная зарплата в Ставропольском крае выросла на 7% за год, достигнув цифры 30 тыс 765,5 рублей. Больше других получают финансисты и страховщики — 52. 9 тыс рублей в месяц, работники, занимающиеся добычей полезных ископаемых также не обижены рублем - 43, 2 тыс рублей. Зато самый резкий скачок оплаты труда зафиксирован в гостиничном бизнесе и общепите - на 43%. Хотя заработок у работников этих профессий самый низкий в регионе, немногим больше 19 тысяч рублей.

Реальная же зарплата увеличилась за год лишь на 1,9%. Поясним, что номинальной зарплатой считается выраженная в денежном эквиваленте плата за труд. А реальная — количество моральных и материальных благ, приобретаемое за плату номинальную.

Недавно сообщалось о том, что у чиновников и депутатов вырастет размер оклада почти на 25%. А сколько зарабатывают остальные ставропольцы мы писали в статье "Работа и вакансии в Ставрополе: кому платят «копейки», а кому — по 80 тысяч".

ИСТОЧНИК KP.RU

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